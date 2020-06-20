عاجل.. ممثل القبائل الليبية بالمنطقة الغربية يطالب مصر بحماية ليبيا

قال ممثل القبائل الليبية، في حديثه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنطقة سيدي براني في مرسى مطروح، بعد تفقد الرئيس للقوات المسلحة المصرية بالمنطقة الغربية، إن ما حدث للعمال المصريين في ليبيا من ميليشيات خارجة عن القانون لا يمثل الشعب الليبي الشريف، وإنه برئ من مثل هذه الأفال المشينة.

وأكد ممثل القبائل الليبية: "ليبيا ذات سيادة ولا يحق لأي دولة البث بأراضيها وسيادتها وحدودها وثرواتها ونناشد الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالعالم أجم بأن تقف مع الشعب الليبي وألا يكون قانون الغاب هو السائد في عالمنا اليوم".

وأوضح: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر قلب العروبة النابض باسم القبائل الليبية الشريفة نطالبكم بقوة لحماية ليبيا والحفاظ على سيادتها وثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبي.. موحدة وعاشت مصر قلب العروبة النابض.. تحيا مصر وليبيا وتحيا مصر وليبيا تحيا مصر وليبيا".