السيسي: نؤمن حدودنا بالكامل مع ليبيا على مسافة 1200 كيلو منذ 7 سنوات

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأبطال القوات المسلحة المصرية، خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية، قائلًا: "الحقيقة سعيد جدًا إني التقي بكم النهارده وأطمئن من خلالكم على الكفاءة العالية للقوات المسلحة، القوات المسلحة جزء كبير منها هنا سواء من القوات الخاصة أو القوات الجوية والجاهزة لتنفيذ أي مهام".

وأضاف السيسي، أنه دائما ما يقول أن الجيش المصري قوي، ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يّحمي ولا يُهدد، جيش يُأمن وليس معتدي، "دي استراتيجيتنا ودي عقيدتنا ودي ثوابتنا اللي مش هتتغير".

ووجه السيسي، حديثة لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، : "متأكد إذا احتاجنا منكم عمل وتضحيات زي ما بيتم في كتير من الانشطة محدش كتير يعرف عنها، وخاصة على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا على مسافة 1200 كيلو، والتي يتم تأمينها بالكامل منذ أكثر من 7 سنوات، سواء من خلال القوات الخاصة أو القوات الجوية أو قوات حرس الحدود".

واختتم الرئيس حديثة مع عناصر المنطقة الغربية: "اسمحوا لي اني اشكركم، وأقول لكم، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة، هنا داخل حدودنا أو خارج حدودنا اذا تطلب الامر، بشكركم وربنا يحفظكم".

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة.