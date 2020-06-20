مصر تؤكد تمسكها بحل الدولتين.. والاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من "الضفة"

أكد الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، على ثوابت تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وأضاف خلال مشاركته في اجتماعين عبر "الفيديو كونفرنس"، لكبار المسئولين للاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة "آنا ليند" الثقافية، أن مصر تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وترفض أية إجراءات أحادية.

وفى الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 5 فلسطينيين بعد عملية دهم وتفتيش، وفقًا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية. فيما تظاهر آلاف المواطنين في الضفة وغزة، أمس، ضد مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية، بحسب وكالة "سما".

وشارك العشرات في اعتصام في منطقة الأغوار، المهددة بمخطط الضم الإسرائيلي أعقب تأدية صلاة الجمعة، أمس، وسط تعزيزات عسكرية للجيش الإسرائيلي بحسب مصادر فلسطينية. ورفع المعتصمون الأعلام الفلسطينية، ولافتات مكتوب عليها عبارات مناهضة لمخطط الضم، وأخرى تؤكد التمسك بالأراضي ورفض عمليات مصادرتها.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن 3 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي وهم، تشاك شومر، وبوب مينبنديز، وبن كاردان، أعلنوا معارضتهم لخطة ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، ووصفتهم الصحيفة بأنهم حلفاء لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنهم قالوا إن خطوة كهذه "ستضر بأمن واستقرار المنطقة"، مشيرة إلى أن بيانهم الذي تضمن ذلك، قوبل بالصدمة في "الكونجرس"، نظرًا لعلاقاتهم الوطيدة مع اللوبي الصهيوني في واشنطن، وأنهم لم ينتقدوا إسرائيل من قبل بشكل مباشر.

ونفذت "لجنة المهجرين الفلسطينيين في منطقة البقاع الغربي والأوسط"، في لبنان، أمس اعتصاما، أمام مركز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مطالبين بالإسراع في تقديم المساعدات، وفقًا لما ذكرته وكالة "قدس" للأنباء.