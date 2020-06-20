تجهيز أول مبنى لعزل الأطفال المصابين بكورونا بمستشفيات جامعة الزقازيق

تفقد، اليوم، دكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مستشفيات قطاع صيدناوي بالمستشفى الجامعي (مستشفى القلب والصدر، ومستشفى الأطفال).

تجول رئيس الجامعة ومرافقوه داخل المستشفيات، متفقداً غرف إقامة المرضى وغرف العناية المركزة وقسم عناية الأطفال، موجهاً بسرعة تجهيز مبنى مستشفى القلب والصدر لزيادة عدد أسرة العزل، بالإضافة إلى تجهيز عزل مخصص لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا من الأطفال.

وعلي هامش الجولة، عُقد اجتماع برئاسة دكتور عثمان شعلان لبحث آليات سرعة تجهيز مبنى العزل الجديد، وتوفير كل المستلزمات الوقائية والأدوية والأطقم الطبية والتمريض، فضلاً عن زيادة أعداد الأسرة المخصصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مصابي كورونا، علاوة على توفير أسرة عزل وعناية مخصصة للحالات إيجابية من الأطفال.