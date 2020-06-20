ضبط شخص لقيامه بالإتجار فى الأسلحة محدثة الصوت بدون ترخيص وتعديلها لأسلحة حية

فى إطار خطة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة كافة أشكال الخروج على القانون والتى من بينها جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة لمنظمة.. قيام (صاحب محل أدوات صيد - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية).. بالإتجار فى الأسلحة محدثة الصوت بدون ترخيص وتعديلها لأسلحة حية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم إستهدافه وضبطه.. وبتفتيش المحل الخاص به عثر بحوزته على (10) قطع سلاح نارى عبارة عن (7 طبنجات صوت – 2 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية –بندقية ضغط هواء- 650 طلقة محدثة صوت – 5 خزينة طبنجة محدثة صوت- مجموعة من أجزاء الأسلحة- مبلغ مالى) .

بمواجهته إعترف بإدارته للمحل الخاص به، لبيع وتعديل أسلحة الصوت إلى أسلحة نارية وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.