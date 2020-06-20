روحاني يشير لاحتمال إلزام السكان باستعمال الكمامات في الأماكن العامة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، إن إيران ستبحث مسألة إلزام السكان في غضون أيام باستعمال الكمامات في الأماكن العامة والمناطق المغطاة، وذلك مع استمرار الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تجاوزت 200 ألف حالة.

وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "قد نجعلها إلزامية خلال أسبوع أو نحو ذلك.. وبخاصة في الأماكن المزدحمة والمناطق المغطاة. لكن لا بد أولا من توفير كمامات بأسعار معقولة"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتجاوزت معدلات الوفاة خلال معظم أيام الأسبوع الماضي مئة حالة للمرة الأولى وذلك منذ شهرين، وهي زيادة قال المسؤولون إنها ترجع إلى عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وقلة استخدام الكمامات.

وأعلنت وزارة الصحة يوم السبت وفاة 115 مصابا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو ما رفع حصيلة حالات الوفاة إلى 9507 حالات. وسجلت إيران 2322 حالة إصابة جديدة مما رفع حصيلة حالات الإصابة إلى 202584 حالة، وهو ما يجعلها أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالجائحة.

وقال روحاني إن الأقاليم التي توجد بها مناطق عالية الخطورة سيكون بإمكانها فرض قيود على المستوى المحلي، لكن لا بد من موافقة وزارة الصحة ورئيس الدولة على أي قرار في هذا الشأن.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن ستة من أقاليم إيران، وعددها 31 إقليما، مناطق عالية الخطورة.