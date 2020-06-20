أكد "السيسي" أنه خط أحمر.. تعرف على أهمية محور "سرت - الجفرة" بليبيا

في كلمته اليوم، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية أن محور "سرت - الجفرة" في ليبيا يشكل خط أحمر.

وتحشد الميليشيات المدعومة من تركيا بدعم تركي مفتوح قواتها عند محور سرت في محاولة للتقدم إلى المدينة التي سيطر عليها الجيش الوطني الليبي قبل أشهر. وهي المنطقة التي تقع غرب مدينة "مصراتة" الخاضعة لسيطرة ميليشيات حكومة فايز السراج.

ويمثل محور "سرت - الجفرة" بوابة المنطقة الشرقية من ناحية الغرب الليبي، وهي منطقة ذات مكانة حساسة سياسيا وعسكريا، بحسب المستشار القانوني السابق بالجيش الوطني الليبي المستشار رمزي الرميح.

وقال "الرميح"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "مدينة سرت بها قاعدة عسكرية هامة، كما أنها تمثل المفتاح إلى مناطق الحقول النفطية".

وأضاف "الرميح": "أيضا منطقة الجفرة تاريخيا كان بها مقر القيادة العامة للجيش الليبي في فترة معمر القذافي".

وقال "الرميح" إن "محور سرت الجفرة هي المساحة المقبولة التي انسحب الجيش الوطني الليبي إليها سابقا بعيدا عن طرابلس في إطار دعمه لمسأة التوصل لحل سلمي".

وشدد "الرميح" على أن مساعي الميليشيات وتركيا للسيطرة على هذه المنطقة يأتي في إطار رغبة الرئيس التركي للسيطرة على مناطق الحقول النفطية أو الهلال النفطي.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم المعلومات حول ثروات ليبيا النفطية والتي تتركز في هذه المنطقة:

- حقل آمال النفطي شمال شرق ليبيا وينتج 400 ألف برميل يوميا

- حقل الشرارة يقع جنوب طرابلس وينتج 300 ألف برميل يوميا

- حقل الفيل جنوب البلاد وينتج 300 ألف برميل يوميا

- حقل الفارغ ويحتوي على احتياطي يقدر بنحو 12.2 مليون برميل نفط

- معظم منشآت النفط الليبية في مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني

- تضم ليبيا منطقة الهلال النفطي ومساحتها نحو 250 كيلو متر

- تضم منطقة الهلال النفطي أكبر مخزون للنفط في البلاد

- تضم منطقة الهلال النفطي أهم موانئ تصدير النفط مثل السدرة