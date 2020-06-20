والي: كلمة السيسي بالمنطقة الغربية رسالة ردع لمن يفكر في المساس بأمننا القومي

أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أمام أسود القوات المسلحة للبوابة الغربية، حملت عددا من الرسائل المهمة وطمأنينة للمواطنين المصريين، بأن جيش مصر قادر على الدفاع عن أمنها القومي داخليا وخارجيا، وأن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، والثقة في قدرة رجال القوات المسلحة وتضحياتهم إذا ما طُلبت، مشيداً بمقولة الرئيس السيسي "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".

وقال "والي"، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية رفعت الروح المعنوية لأسود وحماة البوابة الغربية، وطمأنت المواطنين المصريين بأن لديهم جيشا قويا يحمي أرضهم ويصون مصالحهم، ورسالة ردع قوية لمن تسول له نفسه المساس بأمننا القومي.

وأثنى النائب علاء والي، على الدور البطولي الذي تقوم به أسود القوات المسلحة في فرض السيطرة الأمنية على امتداد حدود مصر الغربية، والتصدي بكل شجاعة وشرف للمخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري، مشيداُ بالروح القتالية العالية لقواتنا المسلحة الباسلة، واستعداداتهم القتالية، والتصدي للعناصر الإجرامية، ودورهم الحيوى في صون مقدسات الوطن وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وسلامة أراضيه، وذلك بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا.