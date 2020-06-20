بعد "جنبا سلاح".. مواقف حرص فيها الرئيس على راحة الحضور في الفعاليات

"من فضلكم استريحوا..اتفضلوا اقعدوا.. جانبا سلاح"، كلمات كثيرا ما وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الشباب والفتيات في فعاليات مختلفة، تعكس حرصه على أن تسود حالة من الراحة بين من يخاطبهم أثناء إلقاء كلمته عليهم باختلاف الأماكن والمناسبات، كان آخرها، اليوم، حين أمر الرئيس قائد طابور العرض العسكري بالمنطقة الغربية العسكرية بأن يأمر جنود العرض بالوقوف في وضع "جانبًا سلاح" وذلك قبل إلقائه لكلمته لعناصر الاصطفاف.

ليست المرة الأولى التي يحرص فيها الرئيس السيسي على راحة مستمعيه خلال أي فعالية، حيث وجه حديثه لأوركسترا النور والأمل، خلال فعالية إحياء يوم المرأة المصرية في مارس 2018، قائلا: "مش هينفع أكلمكم وأنا قاعد، خليكوا مستريحين لو سمحتوا أنا متشكر ليكم، كل التقدير والاحترام لحضراتكم، من فضلكم استريحوا، إنتوا تقعدوا وإحنا نقف".

السيسي لأوركسترا النور والأكل: خليكوا مستريحين

وجه الرئيس السيسي تلك الكلمات، لأعضاء أروكسترا النور والأمل، وهم فتيات كفيفات تحدين الإعاقة وعبرن عن مشاعرهن بعزف أجمل الألحان وشاركت الفرقة بحفلات في 24 دولة، بداية من النمسا عام 1987، ثم ألمانيا وإنكلترا وكندا والسويد وإسبانيا فالأردن والكويت، واختتم حديثه معهم بتوجيه الشكر والتحية لهم قائلا:"إحنا اتشرفنا بيكم وسعدنا بيكم النهاردة".

في ديسمبر 2018، وخلال تفقد مشروعات إسكان بشاير الخير2 بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية، وجه الرئيس السيسي كلمة لأحد قادة الجيش الحضور، قائلا له: "اتفضل يا علي اقعد"، بعد أن انتهى من توجيه كلمته له خلال محاورته لمحافظ الإسكندرية حول تكلفة المشروعات الجديدة.

وشدد الرئيس خلال كلمته على دور كل محافظ في متابعة تسديد مستحقات الدولة والإيجار قائلا: "مفيش حد هياخد حاجة من غير فلوس".

السيسي يطالب الفتيات بالجلوس لحين بدء افتتاح مشروعات في منطقة القناة

في أبريل عام 2020، وخلال افتتاح بعض المشروعات في منطقة القناة، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من البنات الواقفات للمشاركة في افتتاح المشروعات القومية الجديدة بالجلوس لحين البدء فى افتتاح هذه المشروعات ورفع الستار، قائلا: "اتفضلوا اقعدوا".