عاجل.. السيسي يوجه رسالة للشعبين المصري والإثيوبي بشأن سد النهضة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للشعب المصري بخصوص تعثر مفاوضات سد النهضة.

وقال السيسي، خلال كلمته أثناء اصطفاف عناصر قوات المنطقة الغربية، موجهًا حديثه لمن قلق بخصوص مسار مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، إن مصر مازالت في مسار المفاوضات حتى الآن، وإن مصر تحركت لمجلس الأمن لاعطائه ملف سد النهضة للحرص على المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته.

ووجه السيسي كلمة للشعب الإثيوبي قائلًا: "أؤكد للشعب الإثيوبي مجددا، كما تحدثت معكم في البرلمان قبل 5 سنوات، وقلت إننا نقدر التنمية في إثيوبيا ويجب أن تقدروا الحياة في مصر، ووضعنا أساس أنه لا ضرار ولا ضرار لبعضنا البعض".

وأضاف: "أرجو أن الرسالة توصل للشعب الإثيوبي والقيادة الإثيوبية"، مطالبًا بالتحرك بقوة والوصول لاتفاق لإبراز إمكانياتنا كدول عاقلة ورشدية، والتوصل لحلول تحقق المصلحة للجميع.