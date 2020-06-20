استشاري بنفق "أحمد حمدي 2": لدينا الخبرات لحفر الأنفاق خارج مصر

قال المهندس سامح سعيد، استشاري مشروع نفق "أحمد حمدي 2"، إن الشركات المصرية أصبح لديها الخبرة في حفر الأنفاق، حيث استعانت ببعض العناصر الأجنبية في تنفيد أنفاق الإسماعيلية، بينما في السابق كانت هناك شركات أجنبية هي من تقوم بحفر الأنفاق، ولا سيما أنفاق مترو القاهرة.

وأضاف "سعيد" خلال لقاء ببرنامج "مصر بتبني"، على شاشة قناة "اكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أنه في تنفيد أنفاق السويس حدث تطوير للشغل في مدة تنفيد النفق، لافتا إلى أنه تم توفير 8 أشهر مقارنة بالمدة الزمنية التي استغرق العمل بها في أنفاق الإسماعيلية، لإيصال الجسم الخرساني لاتجاه الشرق، كما أن الجودة تحسنت.

وأوضح أنه تم الاستعانة ببعض العناصر الأجنبية البسيطة في إنشاء النفق، متمنيا أن يتم تصدير الخبرات المصرية في عمل أنفاق للخارج، لافتا إلى أن صناعة الإنشاءات في الأنفاق صناعة تحتاج لخبرات، والمهندسين المصريين يمتلكون تلك الخبرات.

وأشار المهندس سعيد، إلى أن الحفر النفقي يوفر الكثير من الحفر المكشوف زمنيًا وماديًا، لافتا إلى أنهم طبقوا الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، حيث تم إجراء تحاليل للعمال وإجراء قياس لحرارتهم، مؤكدا "محدش بيدخل الشغل إلا وهو سليم".