أسرة متوفى بكورونا ترفض استلام جثمانه

قال مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، إن أسرة مريض توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد بمستشفى عزل أبو كبير، رفضوا استلام جثمانه.

وقال المصدر لـ "الوطن"، إن مستشفى أبو كبير لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، استقبل "م ع ع"، 77 عاما، مقيم بالزقازيق منذ نحو 7 أيام، لتلقي العلاج اللازم إثر إصابته بالفيروس التاجي، إلا أنه وافته المنية صباح اليوم.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: "اتصل عامل المشرحة هاتفيا بابن المريض الساعة العاشرة صباحا، وطلب منه الحضور إلى المستشفى لاستلام جثمان والده، إلا أنه لم يحضر حتى الآن، كما عاودنا الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد علينا".

وأشار إلى أنه في حال استمرار عدم الاستجابة من أسرة المتوفى، سيجري تحرير محضر بالواقعة وتجهيز الجثمان وفقا للإجراءات الاحترازية، ودفنه بمقابر الصدقة في أبو كبير.