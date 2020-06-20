قبل امتحانات الثانوية.. رئيس المعاهد الأزهرية: نعقم اللجان منذ 10 أيام

حرص الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيارة بعض مقرات لجان امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق عملية الامتحانات بساعات، والتي من المقرر أن تنطلق صباح غد الأحد.

وقال "خليل" إن هذا العام هو عام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت لامتحانات هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب، مبينًا أنه يجري تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه جرى تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب، كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مطالبا الطلاب وأولياء أمورهم بعدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة وهي من أهم أولوياتنا.

وطالب الشيخ علي خليل، الطلاب، بالالتزام بالتعليمات حرصًا على حياتهم ومستقبلهم، كما طالب أولياء الأمور بعدم التواجد خارج اللجان، مع تقديم النصح لذويهم بالالتزام بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح والسلامة لجميع الطلاب.