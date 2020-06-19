أعلن الأزهر الشريف حالة طوارئ لإنجاح امتحانات الثانوية الأزهرية التي تبدأ الأحد المقبل.

وشدد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بضرورة الحفاظ على سلامة كل المشاركين فيها، وأن المسؤوليات مضاعفة هذا العام فيما يتعلق بالامتحانات في ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكد الأزهر على جاهزية المناطق الأزهرية لمرور هذه الامتحانات في أفضل حال، مشددا على الجميع بالالتزام الصارم بهذه الإجراءات الاحترازية، وتوفير مختلف أدوات الوقاية والحماية والتعقيم للطلاب واللجان

وعقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماعا مع قيادات الأزهر ورؤساء المناطق الأزهرية بمختلف محافظات الجمهورية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الأحد الماضي؛ لمتابعة وبحث المستجدات والإجراءات المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وناقش الإمام الأكبر مع رؤساء المناطق كل السبل التي تخفف عن الطلاب، وتوفر لهم مناخا صحيا للامتحان، حيث أفضت هذه النقاشات إلى قرار منه بإلغاء امتحان الشفوي لهذا العام، وإضافة درجاته إلى الامتحان التحريري، تخفيفا على الطلاب وأولياء الأمور، في إطار سعي الأزهر لاتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة الطلاب وأعضاء اللجان وأمنهم بما لا يؤثر على عملية الامتحانات وانضباطها.

ونستعرض في نقاط كيف يستعد الأزهر لامتحانات الثانوية الأزهرية؟، حيث شملت الإجراءات كلا من: