وزير التعليم التركي يتجاهل كارثة التكدس بامتحانات الثانوية: مرت بهدوء

قال وزير التعليم الوطني في تركيا، ضياء سلجوق، إن اليوم الاول لامتحانات الثانوية العامة قد مر بسلام وأن الطلاب وأولياء الأمور قد التزموا بالإجراءات الوقائية خلال توجههم إلى مقرات الامتحانات، فيما اعتبرت وسائل الإعلام تجاهل من قبل الوزير لحالة الغضب التي عمت تركيا بسبب تكدس المواطنين وفشل قوات الشرطة في تنظيم الزحام أمام المدارس.

وقالت صحيفة «تي24» التركية، إن الوزير التعليم قد تجاهل ردود أفعال المواطنين تجاه تكدس الطلاب وأولياء الأمور أمام المدارس في أيوم أيام امتحانات الثانوية، وقال في مؤتمر صحفي اليوم، «أريد أن أشكر كل من ساعدنا في اكمال مهمتنا على أكمل وجه، فالامتحانات مرت بهدوء، كما التزم الطلاب وأولياء أمورهم بالتدابير الاحترازية من فيروس كورونا». كما قدم الشكر لوزير الداخلية، سليمان صويلو، ووزير الصحة، فخر الدين قوجه، للجهود المبذولة من أجل توفير مناخ هادئ للطلاب والمساعدة في مرور الامتحانات بسلام على جميع الطلاب.

وكان موقع قناة «تالا وان» قد ذكر أنه لم يكن من السهل السيطرة على تكدس أولياء الأمور أمام مدارس الأبناء الذين يخوضون اليوم أول امتحانات الثانوية العامة، حيث لم يراع المواطنون الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الطبية، حتى باءت كل محاولات الشرطة للسيطرة على الموقف بالفشل الذريع، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن"