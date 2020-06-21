صور.. رئيس الشلاتين يتفقد خطوط إنتاج مشروع المجزر الآلي

أجرى اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين، مساء أمس السبت جولة تفقدية لمتابعة مشروع المجزر الآلي بالمدينة، للتأكد من سير العمل به، وذلك طبقاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشروعات القائمة على أرض المحافظة، لتسهيل أى معوقات تعوق العمل بها.

وخلال جولته وجه رئيس المدينة جميع الإدارات والمعنيين بتذليل كافة العقبات وذلك لسرعة الانتهاء من المشروع في خلال المدة الزمنية المقررة لحين التشغيل، وموضحا عند استكمال هذا المشروع سيكون إضافة قوية لأبناء المدينة لتوفير العديد من فرص العمل .

وأشار شعبان في تصريح له مساء أمس السبت، إلى أن المشروع يتيح فرص عمل لشباب المدينة وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة لكافة مدن المحافظة وأقاليم الجمهورية، وخاصة أن مجزر الشلاتين يعد من المجازر المتطورة.

وكشفت شعبان أن المساحة الإجمالية للمجزر 63000 م2 للمشروع والمرحلة الأولى منها بمساحة 10.500م2 وتشمل خطوط إنتاج وذبح وتشفية اللحوم والتبريد بطاقة إنتاجية بواقع 800رأس غنم يوميا وذلك 200 رأس ماشية.

ومن المخطط استكمال المرحلة مستقبلية لتعظيم الاستفادة من مخلفات الذبح وهي إقامة صناعات أخرى على باقي مساحة الأرض الإجمالية بإجمالي 52.500م2 لإقامة حظائر للماشية والأغنام والإبل ومصنع لدباغة الجلود ومصنع لإنتاج كمبوست (سماد زراعي ) ومصنع غراء ومصنع للخيوط الطبيه وانتاج اعلاف للدواجن .