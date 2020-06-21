صور.. رئيس الشلاتين يتفقد خطوط إنتاج مشروع المجزر الآلي

صور.. رئيس الشلاتين يتفقد خطوط إنتاج مشروع المجزر الآلي
كتب:
شاذلي عبدالراضي
06:36 ص | الأحد 21 يونيو 2020
أجرى اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين، مساء أمس السبت جولة تفقدية لمتابعة مشروع المجزر الآلي بالمدينة، للتأكد من سير العمل به، وذلك طبقاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشروعات القائمة على أرض المحافظة، لتسهيل أى معوقات تعوق العمل بها.
وخلال جولته وجه رئيس المدينة جميع الإدارات والمعنيين بتذليل كافة العقبات وذلك لسرعة الانتهاء من المشروع في خلال المدة الزمنية المقررة لحين التشغيل، وموضحا عند استكمال هذا المشروع سيكون إضافة قوية لأبناء المدينة لتوفير العديد من فرص العمل .
وأشار شعبان في تصريح له مساء أمس السبت، إلى أن المشروع يتيح فرص عمل لشباب المدينة وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة لكافة مدن المحافظة وأقاليم الجمهورية، وخاصة أن مجزر الشلاتين يعد من المجازر المتطورة.
وكشفت شعبان أن المساحة الإجمالية للمجزر 63000 م2 للمشروع والمرحلة الأولى منها بمساحة 10.500م2 وتشمل خطوط إنتاج وذبح وتشفية اللحوم والتبريد بطاقة إنتاجية بواقع 800رأس غنم يوميا وذلك 200 رأس ماشية.
ومن المخطط استكمال المرحلة مستقبلية لتعظيم الاستفادة من مخلفات الذبح وهي إقامة صناعات أخرى على باقي مساحة الأرض الإجمالية بإجمالي 52.500م2 لإقامة حظائر للماشية والأغنام والإبل ومصنع لدباغة الجلود ومصنع لإنتاج كمبوست (سماد زراعي ) ومصنع غراء ومصنع للخيوط الطبيه وانتاج اعلاف للدواجن .