الأزهر الشريف ينعى فقيد حادث الشلاتين ويصرف تعويضات ويتابع المصابين

نعى الأزهر الشريف فقيد ومصابي حادث الشلاتين الذي وقع اليوم، وأسفر عن مصرع وكيل معهد وإصابة اثنين من أبناء الأزهر بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية.

ونشرت منطقة البحر الأحمر الأزهرية عبر صفحتها الرسمية نعي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، في بيان رسمي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكشف الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، أن الإمام الأكبر قرر صرف مبالغ مالية لفقيد ومصابي الحادث من أبناء الأزهر.

وأضاف رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية الشيخ مصطفى أبو زيد، بأنه سيتم متابعة حالة المصابين بصورة دائمة ومستمرة، مشيرًا إلى الاطمئنان على استقرار حالة المصاب سيد عبدالموجود خليل بمستشفى الشلاتين، ونقل محمد محمود علي لمستشفى أسوان الجامعي، نظرًا لحالته الحرجة، ومتابعة حالته أولًا بأول.