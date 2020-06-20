نقيب السياحيين: فتح متحف الغردقة مؤشر جيد لعودة السياحة

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن إعادة فتح متحف آثار الغردقة مرة أخرى أمام الجمهور، يعد بمثابة بداية انطلاق عودة السياحة، ومؤشر جيد لبداية حراك النشاط السياحي، ولاسيما في المحافظات التي سيتم بها عودة السياحة وفتح المجال الجوي أول يوليو المقبل.

وأضاف حلقة، أن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة تأتي في إطار تنشيط السياحة من خلال تقديم تسهيلات، منها تخفيض رسوم هبوط الطائرات وإعفاء الأجانب من ثمن التأشيرة السياحية لمدة أربعة أشهر عند الوصول، تخدم القطاع السياحي بشكل كبير.

وتابع، أن تخفيض أسعار تذاكر المتاحف الأثرية بنسبة 20% يعد خطوة إيجابية تسهم في تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، كما أن تخفيض أسعار البرامج السياحية، يؤدي لانتعاش الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد أعلن عن استئناف عمل متحف آثار الغردقة أمام الجمهور، باعتباره أول متحف فى مصر يتم إعادة افتتاحه، على إثر تخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.