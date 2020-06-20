"إيجي أنتيك" تطلق أكبر متحف دائم للسيارات الكلاسيكية في الشرق الأوسط

أعلن مصطفى نصار مالك ومؤسس إيجي أنتيك، إطلاق أكبر معرض دائم في مصر والشرق الأوسط للسيارات الكلاسيكية القديمة ليعد الأول من نوعه في مصر والأكبر في الشرق الأوسط، على أن يكون متحفا للسيارات القديمة يتم افتتاحه رسميا خلال أيام.

وأضاف "نصار" أن المعرض الدائم للسيارات الكلاسيكية القديمة سيضم مجموعة من السيارات الكلاسيكية لكبرى الشركات العالمية والتي تعد تحف فنية في حد ذاتها، مشيرا إلى أن المعرض سيضم موديلات من السيارات تعود لحقب زمنية مختلفة سواء لعشرينات القرن الماضي وقبلها مرورا بالثلاثينات والأربعينات والخمسينات.

وأوضح مؤسس إيجي أنتيك إلى أن السيارات تم الحفاظ عليها بشكل كامل وتم التواصل مع الشركات المصنعة التي ما زالت تعمل حتى الآن، بهدف إدراج السيارات ضمن إنتاجياتهم النادرة وعلى سبيل المثال إحدى السيارات لا يوجد منها سوى سيارة واحدة في العالم تم صنعها خلال حقبة الستينات، وستكون إحدى مفاجآت المعرض لكونها صنعت خصيصا لشخصية عالمية وقتها، سوف يتم الإعلان عن مالكها التي صنعت خصيصا لأجله خلال عرض السيارة، بخلاف عدد من السيارات التي كانت تعود ملكيتها لملوك عرب، وهو ما يميز متحف سيارات "إيجي انتيك".

وأضاف مؤسس "إيجي أنتيك" تصريحاته أن المعرض يحتوي على عدد من السيارات شاركت في أول معرض سيارات في مصر عام 1927 تحت رعاية الملك فؤاد حينها.