انخفاض مبيعات السيارات الأوروبية الجديدة 56.8% في مايو

أظهرت بيانات اليوم أنّ مبيعات السيارات الأوروبية انخفضت في مايو، لكن الانخفاض لم يكن حادا مثل الشهر السابق بسبب تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أنّه في مايو، انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة 56.8% إلى 623 ألفا و812 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، والانخفاض أقل بروزا من تراجع بنسبة 78.3% في أبريل نيسان.

وسجلت المبيعات تراجعات في خانة العشرات بأسواق الاتحاد الأوروبي، وأعلنت كرواتيا والبرتغال وإسبانيا أكبر انخفاضات بنسب 26.2و% 7.7% و72.7% على الترتيب.