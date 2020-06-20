مؤسستان مجتمع مدني تتبرعان بـ5 نعوش لنقل موتى كورونا بشمال سيناء

تبرعت مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة سيناء، بـ5 نعوش مجهزة لنقل حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقدمت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بالعريش نعشين لمستشفى العريش العام، بينما تبرعت جمعية بنت البادية ببئر العبد ثلاثة نعوش أخرى لمستشفى بئر العبد المركزي.

وأشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بشمال سيناء في مواجهة فيروس كورونا المستجد بجانب الجهات التنفيذية، من خلال عمليات التوعية والتطهير والتعقيم التي نفذتها، وكذلك دعم القطاع الصحي بالأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب التبرع بالوسائل الوقائية والكمامات الطبية والقفازات والمطهرات، فضلًا عن نعوش نقل حالات الوفاة.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة، أهميه دعم كل أنماط المجتمع المدني للمؤسسات الصحية لتجاوز الأزمة والوباء.

فيما قال السيد العدل المدير التنفيذي لمؤسسة "الشجرة"، والتي قامت دعمت مستشفى العريش العام بأول نعش من نعوش كورونا، إن المؤسسة تعمل منذ بداية الجائحة على دعم القطاع الصحي بشمال سيناء، لافتًا إلى تصنيع النعوش وفقًا للمعايير الطبية المطلوبة.