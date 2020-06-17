محافظ شمال سيناء يفتتح المشروعات التنموية الإنتاجية لجامعة العريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، اليوم، عددا من مباني الكليات والمنشآت الجامعية والمشروعات الإنتاجية الجديدة، بتكلفة بلغت 238 مليونا و474 ألف جنيه.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح، على دور جامعة العريش في خدمة البيئة باعتبارها مركز إشعاع لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الجامعة كانت حلما إلى أن بدأت أوائل الثمانينيات بكليتين للتربية والعلوم الزراعية البيئية، ثم تحقق هذا الحلم بصدور القرار الجمهوري رقم147 لسنه 2016، بإنشائها لتضم كليات التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، ومعهد الدراسات البيئية، كما ضمت إليها كليات الاقتصاد المنزلي، والتجارة والاستزراع البحري والمصايد السمكية، وتمت الموافقة أخيرا على إنشاء كلية الطب البيطري وأخرى للحاسبات، ثم كلية للطب البشري.

وأشار المحافظ الى دعم المحافظة لإنشاء الجامعة منذ البداية، بتوفير أماكن لكليتى التربية والتربية الرياضية، معربا عن أمله في بدأ الدراسة بكلية الطب البشري العام القادم، لتخريج التخصصات الطبية المطلوبة لحاجة المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين، حيث تم توقيع بروتوكول بين وزارتي التعليم العالي والصحة، بتخصيص مستشفى العريش العام كمستشفى تعليمي جامعي لحين إنشاء مستشفى الجامعة، مؤكدًا على توقيع بروتوكول سابق مع جامعات القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق لتوفير التخصصات الطبية المطلوبة وتقديم الخدمة الطبية المجانية لأهالي المحافظة أسبوعيا.

وأشاد المحافظ بالمشروعات الإنتاجية بجامعة العريش وسد احتياجات المواطنين من الأسماك والدواجن والأرانب والسمان والخضروات وغيرها من إنتاج مزارع الجامعة، مقدما شكره لإدارة الجامعة والعاملين بها.

ومن جانبه أعلن الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة، أنه تم افتتاح المبنى الإداري للجامعة، مجمع المدرجات الطلابية، مبانى كليات الآداب – التربية – التجارة – والطب البشرى، مبنى الإدارة الطبية، محطة تحلية المياه، استراحات أعضاء هيئة التدريس (دار الضيافة)، مركز بحوث الأسماك، وعنابر السمان والأرانب والدواجن.

وأشار "النادي"، إلى أن مشروع الاستزراع السمكي في الجامعة يعد أضخم وأحدث مشروع للاستزراع السمكي بشبه جزيرة سيناء وعلى مستوى الجامعات المصرية، حيث يضم مركزا لبحوث الأسماك كأكبر مركز تدريبي إنتاجي للاستزراع السمكي بشبه جزيرة سيناء.

وأضاف أن الهدف العام من المركز هو تدريب طلاب كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية وطلاب كلية العلوم الزراعية البيئية وباقي كليات جامعة العريش وشباب الخريجين وكل الراغبين فى التدريب على التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي، فضلًا عن توفير الأسماك بصورة طازجة وبأسعار تنافسية لأهالي محافظة شمال سيناء، تبلغ 20 جنيها للكيلو.

وقال إن المشروع مكون من وحدة التفريخ ورعاية اليرقات، وحدة إنتاج زريعة الأسماك، وحدة الإنتاج المكثف متعدد المراحل، وحدة الإنتاج المكثف بنظام إعادة دوران المياه، وحدة الإنتاج المعزولة برقائق البولى ايثيلين عالي الكثافة، وحدة التدريب على نظم الاستزراع السمكي، وحدة الاستشارات والدراسات السمكية، وحدة المبيعات والتسويق الترفيهي، وحدة تصنيع الأغذية والأعلاف السمكية، ووحدة التحاليل ومؤشرات جودة المياه .