حظك اليوم الأحد 21-6-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يحب الحصول على درجات علمية أكثر، مهما بلغ من العمر، إذ يفيده بذلك حبه لوضع الأمور في أماكنها الصحيحة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الكسوف في وضع معاكس يضع الهموم على عاتقك، ومع ذلك تتصرف بحكمة وتثبت أنك على قدر المسئولية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تستمر في ملاحقة طموحاتك ورغباتك، فقط تحكم في انفعالاتك ولا تظهر اندفاعا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.