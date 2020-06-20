بني سويف: مبنى مستشفى "بليفيا" غير آمن ولايصلح لاستقبال مصابي كورونا

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تقرير المعاينة الذي أعدته لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية بمركز ومدينة بني سويف، بشأن صلاحية مبنى المستشفى القروي ببلفيا، لاستخدامه كمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا.

وانتقلت اللجنة، اليوم السبت، لمعاينة المبنى المذكور على الطبيعة، والذي يتكون من مبنى القسم الداخلي، ودورين ومبنى لشؤون العاملين والعيادات الخارجية، إضافة إلى دور أرضى عبارة عن هيكل خرساني.

وقرر المهندس الاستشاري بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بأن الوضع الحالي للمبنى غير آمن لاستقبال نزلاء، علمًا بأن المبنى سبق وأن أصدرت الوحدة المحلية بشأنه قرار إزالة رقم 39 لسنة 2018، والمتضمن إزالة المبنيين حتى سطح الأرض تحت إشراف مهندس استشاري متخصص.

وقدم عدد من الشباب بقرية بليفيا في مركز بني سويف، مقترحًا باستغلال المبنى كمقر للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد، بعد تنظيفه.