بنسبة 109% من المستهدف.. بني سويف تتسلم 219 ألفا و522 طن قمح

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام أعمال توريد القمح بالمواقع التي حددتها وزارة التموين، لاستلام وتوريد القمح بدائرة المحافظة، والتي تستمر حتى موعد انتهاء الموسم في 15 يوليو القادم.

واقتصرت أماكن توريد القمح في المحافظة على صومعة كوم أبوراضى بالواسطى، وشونتي سمسطا واهناسيا، وشونة مطحن الواسطى، وصومعة الودي 2 شرق النيل، حيث تم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع بداية من الثلاثاء الماضي، مع مراعاة البعد المكاني للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد.

وأشار المحافظ إلى أنه تم أمس، استلام وتوريد 91 طن قمح، ليصل إجمالي الكميات الموردة، منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم إلى 219 ألفا و522 طن قمح، بنسبة 109.8% من المستهدف توريده هذا الموسم، لافتا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

فيما أضاف المهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة، إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكل مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان، والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن، إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، والذي بدأ في 15 أبريل 2020 ويختتم في 15 يوليو الشهر المقبل.