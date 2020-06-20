حظك اليوم الأحد 21-6-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعتبر مولود برج الجدي هو المثال الجيد للعمل الجاد وإنجاز كلّ ما هو صعب، إذ يؤمن دائمًا أنّ العمل الجاد هو ما سيساعده في تحقيق طموحاته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تخفف من انفعالاتك وتحمي حقوقك ولا تعلن عما لديك من معرفة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الكسوف في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.