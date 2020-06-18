حظك اليوم الخميس 18-6-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن رجل برج الجدي حبه للتنظيم والدقة في جميع تفاصيل حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك أن تتغلب على العقبات وتظهر اليوم مرونة ولباقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بكل الطاقة العاطفية التي تساعدك على أن تبدو ودودا وتكسب الثقة ويتبعك الآخرون لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.