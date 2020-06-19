حظك اليوم الجمعة 19-6-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بحبه الدائم للعمل، وسعيه المستمر وراء النجاح، ممهما كلفه الأمر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي ويساعدك ذلك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وتحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وجاذبية ويساعدك أن تحافظ على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.