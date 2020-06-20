لمخالفات مالية.. إيقاف 4 من مسؤولي الدفع الإلكتروني عن العمل ببني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، قراراً بوقف 3 من مسؤولي الدفع الإلكتروني بإدارة تعليم بني سويف عن العمل، لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات النيابة العامة "أيهما أقرب".

كما قرر المحافظ وقف صرف نصف رواتب المسؤولين الثلاثة خلال مدة الوقف، وتكليف مديرية التربية والتعليم بإخطار المحكمة التأديبية بصورة من قرار الإيقاف، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن القرار يأتي بناءً على ما نُسب إليهم من قيامهم بإدخال وصرف مبالغ مالية على خلاف الحقيقة، وبالمخالفة للمبالغ الواجب دفعها، وذلك بقيمة 87 ألف و394 جنيهًا، والتي تم إقرارها ومراجعتها بقسم الحسابات بالإدارة، ما ترتب عليه دفعهم وصرفهم مبالغ مالية لأنفسهم وللغير دون وجه حق.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة مالية وقانونية من المحافظة وجهات أخرى، لتتولى فحص أعمال المسؤولين الثلاثة طبقًا للمادة 488 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وكذلك فحص المخالفات الواردة بالبند "خامسًا" من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعداد تقرير بنتيجة عمل اللجنة يتم عرضه خلال شهر من بدء عملها.

كما أصدر المحافظ قراراً بإيقاف مسؤولة الدفع الإلكتروني بإدارة بني سويف الصحية سابقًا، والموظفة حاليًا بوحدة صحية، عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات النيابة العامة "أيهما أقرب"، ووقف صرف نصف راتبها خلال مدة الوقف، مع تكليف مديرية الصحة بإخطار المحكمة التأديبية بصورة من قرار الإيقاف واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أن هذا القرار بناء لما نسب إلى المذكورة من قيامها بالاستيلاء لنفسها على مبلغ 75 ألف و536 جنيهًا، بدون وجه حق، إضافة إلى تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية، حيث قامت باستخراج فيزا وفتح حساب لزوجها الموظف في جهة حكومية غير الإدارة الصحية، وقامت بتسهيل ودفع مبالغ مالية له قدرت بـ231 ألف جنيهًا على الفيزا والحساب المشار إليه، بالمخالفة للحقيقة وبدون وجه حق.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة مالية وقانونية من المحافظة وجهات أخرى، لتتولى فحص أعمال الموظفة طبقًا للمادة "488" من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وطبقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعداد تقرير بنتيجة عمل اللجنة يتم عرضه خلال شهر من بدء عملها.