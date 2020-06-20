بإجراءات مشددة.. أسيوط تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

قال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم توقيع عدة بروتوكولات بين المديرية وعدة مديريات وهيئات أخرى مثل الصحة والتموين والأمن والكهرباء، إضافة إلى المستشار العسكري، وذلك استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.

وتقضي البروتوكولات بتوفير كافة الخدمات لمقار لجنة النظام والمراقبة، ومركز توزيع الأسئلة، ومقار تقدير الدرجات، فضلًا عن توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الانتهاء من كافة الاستعداداتن من خلال توفير كل سبل الراحة سواء داخل اللجان أو فى الاستراحات ولجان تقدير الدرجات.

وأشار وكيل الوزارة إلى تعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية، وكذلك مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة ومقرات تقدير الدرجات.

يشار إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام أكثر من 27,400 طالبًا بينهم 73 طالبًا بمدرسة "stem"، و9 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين، موزعين على 94 لجنة، بينها لجنة بمدرسة المتفوقين، وأخرى بسجن، وثالثة للمكفوفين.