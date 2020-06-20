"المهندسين المصريين" بالسعودية تنظم بثا مباشرا لـ20 محاضرة "أون لاين"

نظمت جمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية 20 محاضرة أكاديمية من خلال البث المباشر عبر الإنترنت "أون لاين" شارك فيها عدد من المحاضرين العلميين والأكاديميين دعما لمبادرة "تواصل- تطوير" التي أطلقتها الجمعية.

من جانبه، تقدم المهندس هشام الشافعي، رئيس جمعية المهندسين المصريين بالسعودية، الذراع الأكبر لنقابة المهندسين المصرية بالمملكة العربية السعودية، بالشكر لـ"القامات الكبيرة الأكاديمية والعلمية والمهنية والخبراء المحاضرين الذين دعموا وتفاعلوا مع مبادرة "تواصل – تطوير" وأثروها بعشرين محاضرة تم بثها عبر تطبيق زووم وكذا بثها مباشرة عبر قناة يوتيوب الخاصة بالجمعية" بحسب تعبيره.

ووفقا لبيان لنقابة المهندسين فقد أبدى "الشافعى" سعادته لتفاعل المهندسين مع تلك المحاضرات القيمة والمشاركة الفعالة عبر نوافذ الجمعية الإعلامية المختلفة فيس بوك وتويتر وتيليجرام ولينكدإن.

وقال رئيس جمعية المهندسين المصريين بالسعودية: "تلك عشرون محاضرة كاملة بالتمام لم نكتفِ بالنجاح في تنظيمها، لكننا تسلمنا وراجعنا وحللنا التقييم المهم جدا والراقي جدا الذي قام به الحضور في نهاية كل محاضرة، وتم الخروج منها بالكثير من الملاحظات والرصد للسلبيات وللإيجابيات، للأخذ منها في تطوير عملنا، وليصبح كل من فكر وبذل ودوّن في التقييم شريكًا في هذا العمل المبارك إن شاء الله".

يذكر أن مبادرة "تواصل – تطوير" هى مبادرة أطلقتها الجمعية فى 22 أبريل 2020، بهدف الإثراء الثقافى والعلمى للمهندسين والاستفادة من التقدم العلمي والتقني ومواكبة التطور في كافة أنحاء العالم، والاستفادة من ثورة الاتصال الحديثة بعد أن اتجه العالم بأسره لإقرار العمل عن بُعد في شتى المجالات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، والانطلاق في مضمار التعليم والتدريب الإليكتروني.