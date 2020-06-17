نقيب المهندسين يعلن تماثله للشفاء من كورونا ويشكر الأطباء

في رسالة بخط يده، أعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، تماثله وأسرته للشفاء من الإصابة بفيرس كورونا، ووجه رسالة إلى زملائه أعضاء المجلس الأعلى وهيئة مكتب النقابة وأعضاء الجمعية العمومية.

وتضمنت رسالة نقيب المهندسين توجيه الشكر للأطباء لما يقدمونه من جهود مضنيه من أجل مكافحة هذا الفيروس.

وقال ضاحي في رسالته:

لقد تأثرت كثيرا لاهتمامكم ومتابعتكم ودعائكم لي أثناء مروري بهذه الوعكة الصحية التي ألمت بي إثر تعرضي للإصابة بفيروس كوفيد 19، ولا أجد الكلمات التي تفيكم حقكم ولكم مني كل الحب والتقدير على ما لقيته منكم جميعا من مشاعر طيبة، واستمرار السؤال عني، وعذرا عن عدم استطاعتي التواصل معكم خلال هذه الفترة نظرا لتلك الظروف.

وواصل: أحمد الله كثيرا وأشكر فضله علي وعلى أسرتي.. أنا متفائل خيرا والنتائج طيبة والمؤشرات مطمئنة وثقتي بالله كبيرة في تجاوزنا هذه المرحلة وهذا بفضل الله وفضل دعائكم لي.. لقد أظهرت هذه الظروف معدنكم الطيب الكريم وهذا عهدي بكم دائما وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم من خلالكم كل الشكر والتقدير لكل القائمين علي العمل في وزارة الصحة من مسئولين وأطباء وأطقم عمل في مواجهة ومكافحة هذا الفيروس اللعين "حقا إن الامر جلل" وهم يبذلون جهودا مضنية تفوق كل تصور وتوقع، ويواصلون العمل ليل نهار ويبذلون حياتهم في سبيل ذلك فحق لهم أن يفخروا بما يقدمون لأبناء الوطن وهذا الشعب العظيم، وحق علينا أن نشكرهم ونقدرهم على مايبذلون.

وفي نهاية رسالته، أكد نقيب مهندسي مصر، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث قال: لايفوتني أيضا أن أؤكد عليكم جميعا ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية في كل مكان وكل موقع عمل وكونوا حريصين كل الحرص علي انفسكم وأسركم ومرؤسيكم وزملائكم ووطنكم، أكرر شكري للجميع وأسأل الله العلي القدير أن يتم علي نعمته بالشفاء ولأسرتي وإن شاء الله ألقاكم قريبا لنستكمل سويا مسيرة العمل النقابي بكل جهد، لتعويض مافاتنا وأسأل الله أن يديم عليكم جميعا وعلينا الصحة والعافية التي هي حقا التاج الحقيقي على رؤوسنا جميعا.