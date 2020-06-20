بخطة تعقيم.. سوهاج تستعد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

قال ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، في بيان أصدره اليوم، إن لجان امتحانات الثانوية العامة أصبحت جاهزة تمامًا لاستقبال أعمال الامتحانات التي ستنطلق غدًا الأحد.

وطمأن "عبد الخالق" الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن اللجان تسلمت جميع أدوات الوقاية الصحية لضمان سلامة الطلاب وتأمينهم، في ظل التعليمات الصادرة من الوزارة والدعم الهائل الذي أرسلته لضمان سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

أكد أنه تابع طوال الأيام الماضية تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة، في جميع لجان الامتحانات، خاصة فيما يتعلق بتقليص أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا بكل لجنة للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

كما شدد على القائمين على الامتحانات بجميع لجان سوهاج بضرورة دخول الطلاب للجان سير الامتحان بطابور متباعد بمسافة 2 متر بين الطالب والآخر، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وعدم السماح بدخول الطالب بعد الساعة التاسعة صباحًا، واعتباره غائبًا، لأنه سيتم توزيع الكمامات على الطلاب وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول لمبنى اللجنة.

وأضاف "عبد الخالق"، أنه تم توفير بوابة تعقيم تستخدم موادًا مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة، وأجهزة كشف حراري وأكياس بلاستيكية لتغطية الأحذية لكل لجنة، إضافة إلى الكمامات وأكياس التطهير الفردي وواق الوجه الشفاف (للملاحظين والمقدرين فقط)، والقفازات الطبية، فضلًا عن كرتونة تحتوي على زجاجات مطهرات إضافية في كل دور، كما سيتم تنفيذ عملية تعقيم عميق لكل لجنة قبل الامتحانات.

وأكد "عبد الخالق"، أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير والقرارات الاستثنائية تقديرًا للظروف الصحية الاستثنائية التي ستجري خلالها امتحانات هذا العام، حيث سيتم السماح بدخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب الذي يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع درجة حرارته.

وفي السياق ذاته، وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة جاهزية مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير بمحيط المدارس ورفع الإشغالات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الإمتحانات .

وقامت الوحدات المحلية المختلفة بحملات مكبرة لأعمال تطهير وتعقيم ومتابعة المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.