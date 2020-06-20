وديع: حملة 100 مليون صحة ليست بعيدة عن أزمة كورونا

أكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة، أن مباردة 100 مليون صحة ليست بعيدة عن أزمة مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال وديع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة كان لها تأثير مباشر على أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتحدث وديع عن ارتفاع الوفيات لمرضى فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن 86% من وفيات كورونا تحدث بسبب الأمراض المزمنة وأن 81% منهم في السن بين 60 لـ 69 عاما.

وأوضح وديع أنه بسبب انتشار الفيروس امتنع عدد كبير من أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب للمستشفيات لتلاقي العلاج وصرفه وأن ذلك كان السبب الرئيسي وراء إطلاق حملة 100 مليون صحة وعمل ممرات وأماكن آمنة لصرف العلاج لكبار السن بعيدًا عن المستشفيات.

وأشار إلى أن الإقبال كان جيدًا في أول يوم للمبادرة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة موضحًا أن وزيرة الصحة دعت الأطباء والتمريض والطواقم الطبية المتقاعدة والمحالة للمعاش للتعاقد مع الوزارة مرة أخرى للمشاركة في هذه الحملة.