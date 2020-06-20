"الصحة العالمية": موجة "كورونا" الثانية في "بكين" أتت من أوروبا

أكد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل رايان، أن المنظمة تلقت سلاسل جينية من الصين تتضمن أحدث تفشي لفيروس كورونا في "بكين"، وقال إنه على ما يبدو أن الفيروس جاء من أوروبا، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن أوروبا بالضرورة هي المصدر الأصلي.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، "العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة.. الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم.. الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها"، مضيفًا: "لكن الفيروس يواصل التفشي سريعاً، ويبقى مميتاً، ولا يزال غالبية الناس عرضة له".

وفى السعودية، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إنه صدرت الموافقة على رفع حظر التجول بشكل كامل، ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع إتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في العالم بلغ أمس 460012، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 8 ملايين و663270 ألفا. فيما بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة مليونين و221 ألفا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات في البرازيل المليون بنحو 32.9 ألف حالة.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 67 حالة إصابة جديدة، وهي أكبر قفزة يومية في حوالي 3 أسابيع وسط اتجاه تصاعدي في الإصابات الجديدة، بينما أحصت البرازيل إجمالي 1,032,913 إصابة، بعد تسجيلها ارتفاعاً قياسيّاً في عدد الإصابات بلغ 54,771 إصابة جديدة في يوم واحد، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وأعلنت باكستان، اليوم، تسجيل 400 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استئنافها رحلات الطيران.