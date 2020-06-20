لتحديد الآيلة للسقوط.. لجنة لمعاينة العقارات القديمة ببني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة للمرور على المباني القديمة بدائرة المحافظة، للوقوف على العقارات الآيلة للسقوط.

ويرأس اللجنة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها نائب رئيس المدينة المختص، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس من التخطيط العمراني بالإدارة الهندسية، وأعضاء من التفتيش المالي والإداري والشؤون القانوينة والمتابعة بالوحدة المحلية، ومهندس من مديرية الإسكان.

وتختص اللجنة بالمرور على كافة المباني والعقارات القديمة بدائرة المحافظة، للوقوف على المباني والعقارات التي تحتاج إلى أعمال ترميم وتدعيم أو الآيلة للسقوط والتي يُخشى سقوطها، وتحديد الأعمال التي تحول دون انهيار تلك المباني والعقارات حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.

كما تتولى اللجنة إعداد تقرير فني مستقل لكل عقار يحتاج إلى أعمال تدعيم أو إزالة، وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة، على أن يتم العرض، على المحافظ، بتقرير مُجمًع نصف شهري لاعتماد الإجراءات اللازمة حيال تلك العقارات والمباني طبقًا للقانون.