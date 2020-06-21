منها موديلات نوكيا.. أفضل 5 هواتف محمولة سعرها أقل من ألف جنيه

الهواتف المحمولة أصبحت جزءا من حياتنا اليومية، فهي تمكنك من التواصل مع أي شخص خلال ثوانٍ معدودة، كما أنها خفيفة الوزن، وتحرص الشركات المصنعة بأنواعها المختلف للهواتف، على طرح موديلات وأنواع تناسب الظروف المادية لكثير من الأسر المصرية.

وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير أسعار التليفونات المحمولة وإمكانياتها والتي يمكن اقتنائها بمبلغ أقل من ألف جنيه.

شركة نوكيا

طرحت شركة نوكيا عدد من الهواتف المحمولة بإمكانيات مناسبة، وبأسعار أقل من ألف جنيه منها..

نوكيا C1

سعره 899 جنيهًا

شاشة لمس بحجم 5.45 بوصة.

ذاكرة داخلية 16 جيجا، RAM 1G.

بطارية قابلة للإزالة تبلغ 2500 مللي أمبير في الساعة.

يدعم شريحتين معًا.

كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

كاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4.

نوكيا 8110

سعره 749 جنيهًا.

شاشة منحنية 6.22 سم.

ذاكرة داخلية 4 جيجا، RAM 512mb.

يدعم بطاقة ذاكره إضافية تصل لـ 32 جيجا بايت.

كاميرا خلفية 2 ميجا بكسل.

نوكيا 5310

السعر 750 جنيهًا.

شاشة تعمل باللمس 2.504 بوصة بدقة 240 × 320 بكسل.

ذاكرة داخلية 16 جيجا، RAM 8G.

الكاميرا الخلفية VGA

بطارية ليثيوم ايون بحجم 1200 مللي امبير.

هواتف سامسونج

وفي هواتف سامسونج يوجد عدد من الموبايلات الأقل من ألف جنيه، منها...

سامسونج SM-B310E

السعر 429 جنيهًا.

يدعم شريحتي اتصال.

يبلغ قطر الشاشة الملونة 2 بوصة مع دقة شاشة قصوى تبلغ 160 × 128 و 102 بكسل.

سعة البطارية القابلة للإزالة 800 مللي أمبير .

هاتف Lenovo C2

سعره 999 جنيهًا

يبلغ قطر الشاشة 5 بوصة مع دقة شاشة قصوى تبلغ 720 × 1280 بكسل.

RAM 1G