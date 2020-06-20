أحمد بلبولة الفائز بـ"التفوق": أعتز بالجائزة الكبيرة التي تحمل اسم مصر

قال الدكتور أحمد بلبولة، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والفائز بجائزة الدولة فى التفوق فرع الآداب، إن الجائزة عزيزة عليه وكون قيمتها تحمل اسم مصر، فأي جائزة تخرج من مصر فهي بحجم هذا البلد العظيم تاريخا وثقافة.

وأضاف "بلبولة" لـ "الوطن": أول مرة أتقدم للجائزة، ورشحتني كلية دار العلوم التي أعمل بها، ولأن جامعة القاهرة لا تجتمع إلا لجائزتي النيل والتقديرية، تقدمت بنفسي للترشح، مشيرا إلى أنه حصل على الجائزة على مجمل تاريخه، وحصلت عليها في مجال شعر الفصحى.

وعن مشاريعه القادمة تابع "بلبولة": ولي ديوان تحت الطبع بعنوان "طلل فيروس سي" وتنطلق قصائده المحورية من وباء فيروس سي التي اجتاحت إحدى القرى بدمياط، حيث خلا شارع كامل من الرجال، قبل الرئيس السيسي لحملة 100 مليون صحة، التى خلصتنا من الوباء، كما تتعرض إحدى القصائد لوباء الكورنا بعنوان "وقت القبو".

وأعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اسماء الفائزين بجوائز الدولة، وجاءت جوائز التفوق كالتالى: فى الفنون اسم المخرج الراحل محسن حلمى وأحمد رجب منصور صقر، وفى الآداب أحمد بلبولة والدكتور فوزى خضر، وفى العلوم الاجتماعية الدكتور أنور مغيث، وإبراهيم الدسوقى، وحجبت الجائزة الثالثة.