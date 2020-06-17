المرشحون لجائزة الدولة التقديرية قبل اجتماع المجلس الأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الرابع والستين المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في الثانية عشر ظهر السبت 20 يونيو 2020 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، لهذا ننشر عبر السطور التالية أسماء المرشحين لجوائز الدولة التقديرية، التي رشحتها لجان الفحص.

وجاءت الترشيحات لجائزة الدولة التقديرية في الفنون: "الفنان الكبير محمد محمود محمد صبح المشهور بـ "محمد صبحي"، المخرجة سميحة علي محمود الغنيمي "سميحة الغنيمي"، الدكتور الراحل فاروق وهبة الجبالي "فاروق وهبة"، الدكتور طارق رجب يوسف زبادي "طارق زبادي"، الفنان محمد ثروت زكي محمد البحر "ثروت البحر"، الدكتورة هدى يوسف وصفي "هدى وصفي".

أما عن جائزة الدولة التقديرية في الآداب فرشح لها: محمد حسن أحمد سليمان "محمد سليمان"، محمد لطفي حسن جبريل "محمد جبريل"، يعقوب إسحق قليني الشاروني "يعقوب الشاروني"، الروائي مصطفى محمد علي نصر "مصطفى نصر"، الدكتور عبدالله عبدالفتاح التطاوي "عبدالله التطاوي"، الدكتور محمد حسن عبدالله.

وعن جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية: الدكتور رابح رتيب بسحنا "رابح رتيب"، الدكتور السيد أحمد أحمد عبدالخالق "السيد عبدالخالق"، الدكتور محمد عثمان عبدالعليم الخشت "محمد عثمان الخشت"، الدكتور سامي السيد عبدالعزيز مصطفى "سامي السيد عبدالعزيز"، الدكتور يوسف عبدالمجيد محمد حسن فايد "يوسف عبدالمجيد فايد"، الدكتور نبيل سيد إمبابي عبدالرازق "نبيل سيد إمبابي"، الدكتور محمد عبدالستار عبدالمقصود عثمان "محمد عبدالستار عثمان"، السفير الدكتور السيد أمين شلبي "أمين شلبي".