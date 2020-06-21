"القاهرة" يحصد 4 ألقاب وجوائز من مجلة The European العالمية

أعلنت مجلة The European العالمية، عن حصول بنك القاهرة على سلسلة من الجوائز والمراكز المتقدمة فى التصنيف الذى تصدره المجلة لعامى 2020/2021، تقديراً لإنجازاته المتميزة فى مجال إدارة الخزانة وأسواق المال، حيث حصل البنك على جائزة «أفضل بنك مصرى فى إدارة الخزانة» و«معاملات الصرف الأجنبى» و«أدوات الدخل الثابت» و«إدارة السيولة».

وأعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن اعتزازه بحصول البنك على تلك الجوائز الصادرة عن إحدى المجلات العالمية التى تضع معايير وضوابط محددة لاختيار المؤسسات الأفضل فى العالم فى مجالات عديدة من أهمها القطاع المالى والمصرفى بما يعكس ما حققته خطة التطوير المتكاملة التى انتهجها البنك منذ بداية عام 2018، والتى جاء فى مقدمتها زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية، وتوسيع قاعدة عملاء البنك من الشركات والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية، إلى جانب زيادة حصيلة العملات الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج.

تابع «فايد» أن النتائج التى حققتها مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك منذ بداية عام 2019 تمهد الطريق للاستمرار فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى حجم موارد البنك نتيجة تسعير تلك الموارد بصورة جيدة وإدارتها بالشكل الأمثل.

وفى نفس السياق، أكد عمرو الشافعى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن تلك المراكز المتقدمة تعد ثماراً للنجاح الذى حققته مجموعة الخزانة وأسواق المال نتيجة للعمل الدؤوب والمتواصل، والتأكيد على العمل بروح الفريق، حيث إن الفوز بتلك الجوائز المتقدمة يعكس مدى تأثير هذا الجهد فى زيادة نمو حجم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية من داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى إدارة السيولة وتقديم خدمات أدوات الدخل الثابت والصرف الأجنبى.

فيما أوضح محمد على، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، أن بنك القاهرة يستهدف الاستمرار فى زيادة الموارد من العملة الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية على جذب صناديق الاستثمار العالمية للتعامل فى الصرف الأجنبى وإدارة السيولة وخدمات أدوات الدخل الثابت من خلال التعامل مع نوعية وشرائح جديدة من عملاء الخزانة، إلى جانب تقديم منتجات جديدة مثل المشتقات المالية لتلبية الاحتياجات المتعددة للعملاء.