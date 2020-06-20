الدفاع الوطني: الأمن القومي الليبي يهم مصر ومن حقنا التصدي لأي تهديدات

قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الوضع في مصر اليوم والمحيط الإقليمي بها صعب، ولم تواجه مصر في حياتها التهديد من جميع الجهات، وبالتالي رئيس الجمهورية والذي يتصل بالفكر الاستراتيجي والتعليم الراقي في هذا الموضوع سوف يختار التوقيتات والأماكن التي يستطيع التكلم منها لأكثر التهديدات على مصر.

وأضاف الغباري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه خلال الفترة الماضية كثرت الأقاويل على ليبيا والأحداث التي حدثت فيها فيكون ذلك هو التهديد الرئيسي بالنسبة لنا لذلك تحدث الرئيس عن المنطقة الغربية المواجهة للحدود الليبية بالإضافة للقوات التي من الممكن أن تعمل في هذا المجال من هذه المنطقة، واختار التوقيت لأن الأحداث في ليبيا بدأت تأخذ شكلا معينا وحجم التهديد والحدود وكل طرف من الأطراف المشاركة في ليبيا سواء بالأعمال القتالية لذلك تحدث الرئيس اليوم عن ليبيا والكلام استراتيجي عاقل بدرجة كبيرة من خلال تقنين المعاني وأن هذا أمن قومي ويخص مصر بنسبة 100%.

وتابع، أن المرتزقة والجماعات الإرهابية ليس لها حدود غير التمويل وإذا كانت دولة مثل تركيا تعمل بشكل غير عاقل وليس شغل استراتيجي أو سياسي، فكان يجب التحذير بأن من يتخطى منطقة سرد فذلك تعدٍ على حدودي ومقدراتي وأمني الإقليمي المباشر ولنا حق الدفاع عن النفس، مؤكدا أن الأمن القومي الليبي يهم مصر ومن حقنا التصدي لأي تهديدات لدول الجوار.