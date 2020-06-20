وزير ألماني يستعد لزيارة معهد الوقاية من الأمراض المعدية في إيطاليا

ذكرت الخارجية الألمانية اليوم، أنّ وزير الخارجية الألماني هايو ماس، يجري زيارة إلى إيطاليا بعد غد، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الألماني نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، بعدها يتفقد معهد سبالانزاني الحكومي للوقاية من الأمراض المعدية وتشخيصها وعلاجها.

ومن المقرر إجراء مناقشة عمل بين وزيري الخارجية في فيلا ماداما، بيت الضيافة بوزارة الخارجية الإيطالية، قبل أيام قليلة من بدء رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي .

وأضافت الخارجية البرلمانية أنّ وزير الخارجية الألماني سوف يستعرض أولويات البرنامج الألماني ويتبادل الأفكار مع نظيره الإيطالي حول القضايا الثنائية والدولية الحالية ذات الاهتمام المشترك.