إيطاليا.. تحذير من "مؤشرات منذرة" بشأن كورونا

حذرت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم، من ظهور "مؤشرات منذرة"، بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأسبوع الماضي، لا سيما في روما، مشيرةً إلى أن انتقال الفيروس "لا يزال قويا"، داعية الناس إلى توخي الحذر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال المعهد العالي للصحة في إيطاليا، في تقريره الأخير للأسبوع الممتد بين 8 و14 يونيو، إنه "في بعض المناطق، أمكن ملاحظة مواصلة تسجيل عدد مرتفع من الإصابات بـ"كوفيد-19".

وأضاف المعهد العالي، أنه رغم "إيجابية الوضع بشكل شامل"، فقد لاحظ المعهد "بعض المؤشرات المنذرة المرتبطة بانتقال العدوى".

وكانت دراسة حديثة قد كشفت مفاجأة بشأن توقيت وجود كورونا المستجد في إيطاليا، حيث تسبب الوباء بمقتل أكثر من 34 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 238 ألفا آخرين.

وقالت الدراسة التي أجراها المعهد الإيطالي العالي للصحة، إن كورونا المستجد كان موجودا في مياه الصرف الصحي في مدينتي ميلانو وتورينو في شمال إيطاليا منذ ديسمبر 2019.

وهذا يعني أن الفيروس كان موجودا في إيطاليا قبل شهرين على الأقل من الإعلان رسميا عن أول إصابة بالمرض في البلاد، في فبراير الماضي بمدينة كودونيو الصغيرة قرب ميلانو.