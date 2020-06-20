بشرى تنفي استعدادها لتجسيد داليدا: الأمر كان قيد المناقشة

نفت الفنانة بشرى، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن استعدادها لتجسيد شخصية الفنانة الراحلة داليدا، في مسلسل تليفزيوني، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت بشرى لـ"الوطن"، إن الأمر كان في طور المناقشات، منذ وقتٍ طويل، ولا يدخل في الإطار الرسمي، لا سيما في غياب وجود جهة إنتاجية تتولى هذا العمل، ولا مؤلف أو مخرج.

داليدا هي فنانة مصرية إيطالية، مولودة فى شبرا، وأسرتها من أصل إيطالى، اختيرت عام 1954 كملكة جمال مصر، واختارها نيازي مصطفى لتقوم بدور صغير باسم دليلة فى فيلم سيجارة وكاس عام 1955، ثم هاجرت إلى فرنسا، وإيطاليا واشتهرت كمطربة عالمية غنت باللغات العربية والفرنسية والإيطالية، تزوجت مرتان ومات أزواجها بالانتحار، ومن أهم أغنياتها سالمة يا سلامة وحلوة يا بلدي وأحسن ناس، ماتت منتحرة عام 1987 بعد تناولها جرعة زائدة من الدواء وكتبت خطاب تقول فيه "سامحوني فالحياة أصبحت لا تطاق".