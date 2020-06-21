رئيس جامعة دمنهور: اتخذنا إجراءات لسلامة الطلاب أثناء الامتحانات

قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، المقرر تطبيقها خلال امتحانات طلاب الفرق الهائية بالجامعة، وذلك في إطار التعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأوضح صالح، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإجراءات أبرزها، يتمثل في توفير بوابات تعقيم عند مدخل البوابات الرئيسية أو رشاشات معبئة بالمعقم، وكذلك توفير الماسكات والجوانتيات على البوايات العامة في المجمع ولا يسمح للطلاب الدخول بدون ارتدائها، مع الالتزام بالمسافات الاحترازية عند دخول الطلاب إلى الامتحانات ومنع أي تجمعات أمام البوابات الرئيسية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم قاعات وأماكن الامتحانات قبل وبعد عقد الامتحانات مع تطهير "السلالم والبهو والمدرجات ودورات المياه".

وتابع، أنه تم وضع نظام لدخول وخروج الطلاب قبل وبعد الامتحان بالتنسيق مع إدارات شئون الطلاب ورعاية الشباب، وعدم السماح بدخول أولياء الأمور إلى داخل الحرم الجامعي، على أن يسمح فقط بدخول أولياء الأمور المصاحبين للطلاب من ذوي القدرات الخاصة، فضلا عن تكليف موظفى إدارتي شؤون التعليم والطلاب ورعاية الشباب بالكلية، استقبال الطلاب عند نزولهم من السيارات ودخولهم للبوابات، بالإضافة إلى حظر التجمعات للطلاب أمام اللجان قبل وبعد الامتحانات.

وأكد أنه تم التنبيه على جميع الطلاب توفير الأدوات المكتبية اللازمة للامتحانات قبل الخروج من البيت، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة لكل الطلاب إجباريا عند الدخول من البوابات الرئيسية للمجمعين النظري والعملي.