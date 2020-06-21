رئيس جامعة دمنهور للطالبات: النقاب ليس بديلا عن ارتداء الكمامة

أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة وجهت عددا من النصائح والإرشادات لطلاب السنوات النهائية بمختلف الفرق، المقرر انطلاق امتحاناتها مطلع يوليو المقبل، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة كورونا فيروس "كوفيد 19".

وأوضح عبيد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإجراءات تمثلت في، أنه لا يسمح بدخول الطلاب من بوابة الكلية بدون كمامة ولا يعتبر النقاب بديلاً عن ارتداء الكمامة، ويجب على الطلاب ايضا الالتزام بارتداء الكمامة أثناء تواجده بالكلية، بالإضافة إلى أنه يجب الحضور إلي الكلية قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل تفاديا للازدحام على السلالم وفي الطرقات.

وتابع، أنه يجب على الطالب التوجه مباشرة فور دخوله من بوابة الكلية والجلوس على مقعده المحدد بلجنة الامتحان، ولن يسمح لأي طالب بالتجول والانتظار في بهو أو طرقات الكلية، ولا يقوم الطالب بالانصراف من اللجنة بعد تسليم أوراق الإجابة إلا بعد الإذن له بالخروج و يجب عليه التوجه مباشرة إلى خارج الكلية، ويمنع تماما استعارة أو تبادل أي أدوات بين الطلاب قبل وأثناء الامتحان .

وأشار، إلى أنه في حالة اكتشاف أي أعراض برد أو إنفلونزا أو ارتفاع درجة الحرارة على أحد الطلاب، سيتم امتحانه في لجنة خاصة منعزلة ويتم عرض الطالب على اللجنة الطبية وفي حالة ثبوت إصابته يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل عذر مرضي عن امتحان باقي المواد.

وتابع، يمنع دخول الكلية بدون كارنيه العام الجامعي 2019ـ 2020، ولطاقة الرقم القومي ، كما أنه يمنع دخول الطلاب لجان الامتحانات بالتليفون المحمول حتى ولو كان مغلقاً ويتم تسليمه إلي مراقب اللجنة و استلامه بعد انتهاء الامتحان .