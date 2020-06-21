أستاذ قانون دولي: موقف إثيوبيا في قضية السد تهديد للسلم بالمنطقة

قال الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنه من المفترض أن ينعقد مجلس الأمن طالما أن هناك دولة تقدمت بشكوى تقول إن هناك حالة من حالات تهديد السلم والأمن الدولي بسبب تصرفات دولة أخرى وعلى مجلس الأمن أن يدرج هذا الموضوع على جدول أعماله ويدعو لعقد اجتماع في أسرع وقت ممكن لبحث هذه الشؤون.

وأضاف سامح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج ""صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه إذا كانت إثيوبيا تؤكد أن هناك احتمالا للبدء في أعمال ملء للسد خلال الفترة المقبلة فأعتقد أنه أمام مجلس الأمن فرصة لعقد اجتماع على وجه السرعة لبحث هذه المشاكل لأن هذا الدور المنوط بالمجلس وما يجب أن يقوم به.

وتابع أنه عندما تتحرك دولة من دول الأعضاء في الأمم المتحدة ولها ثقل في المجتمع الدولي وتأخذ هذه الخطوة في دولة جار وتقدم شكوى في مجلس الأمن فهذا يعني أن هذه الدولة تتخذ كل المحاولات التي يمكن أن تقوم بها سواء من خلال التفاوض المباشر أو بالاشتراك للتوصل إلى اتفاق ومن ثم عندما اتخذت هذه الخطوة بالأمس فهي تعلن لإثيوبيا والعالم كله أنها استنفذت كل ما تملك وكنا نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بشكل مباشر والتعنت الإثيوبي لم يترك لنا إلا أمر من الاثنين أما الرضوخ إلى اتفاقية تتسم أحكامها بالإذعان التي تفرضها إثيوبيا من خلال طرحها أو اللجوء إلى مجلس الأمن وخاصة أن مصر كانت حريصة من فترة طويلة أن تشرك الغير في ذلك.

واستكمل، أنه خلال الفترة من شهر نوفمبر وحتى فبراير كانت الولايات المتحدة وسيط وراعية لصياغة اتفاق بين الدول الثلاث ولما تقرر عقد على مستوى الثلاث دول للتفاوض خلال الأسبوعين الماضيين مصر كانت حريصة أيضاً على مشاركة الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة كمراقبين لكل التفاوض، مؤكدا أن موقف إثيوبيا في قضية السد تهديد للسلم والأمن في الشرق الأوسط.