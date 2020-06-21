انطلاق ماراثون آخر امتحانات الثانوية بنظامها القديم و"الأزهرية".. اليوم

ينطلق اليوم ماراثون آخر امتحانات الثانوية العامة بنظامها القديم «الورقى» فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث يؤدى 652 ألفاً و289 طالباً وطالبة امتحان مادة اللغة العربية موزعين على 56 ألفاً و591 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تنعقد امتحانات العام المقبل «إلكترونياً» بنظام التعليم الجديد.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة اتخذت عدداً من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالباً للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافى من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى العاشرة صباحاً.

وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتباراً من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، وإجراء المسح الحرارى والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسى، مشيراً إلى استخدام 16 ألفاً و575 جهازاً لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليوناً و37 ألفاً و829 كمامة على الطلاب بمختلف محافظات مصر.

وتابع: «سيتم إجراء عمليات تعقيم لجميع اللجان قبل بدء الامتحانات، تشمل مقرات لجان السير بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، والسماح بالتحرك إلى الأدوار، اعتباراً من الثامنة والنصف فى ضوء اللوحات الإرشادية التى تحدد أرقام الجلوس، وفى حال التأكد من عدم الملاءمة الصحية للطالب، يتم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت فى محضر باللجنة.

وأعلن «شوقى» أنه سيجرى تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان فى نطاق الحجر الصحى بأى منطقة، والسماح بدخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية للطالب الذى يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع فى درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبى.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الطالب الذى يتأخر عن الساعة التاسعة لا يُسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائباً.

"الأزهر": جاهزون لاستقبال 130 ألف طالب فى 635 لجنة

فى نفس السياق، تبدأ اليوم امتحانات الثانوية الأزهرية، وتنتهى 27 يوليو، حيث يؤدى 130 ألف طالب موزعين على 635 لجنة امتحاناتهم، ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الفقه.

وحرص الأزهر على توفير المساحة الآمنة بين الطلاب ومراعاة التباعد، بحيث لن يزيد عدد الطلاب على 12 طالباً فى كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والآمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.

وأوضح أن أسئلة الامتحانات لن تتجاوز المقرر الدراسى حتى تاريخ 15 مارس2020، وتم التنبيه على واضعى الأسئلة بعدم تضمين الامتحانات أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب فى اللجان.