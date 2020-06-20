جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب ملابس عسكرية

تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك ومباحث مواني بورسعيد، من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة والمحظور استيرادها أو تداولها.

ووردت إخبارية سرية إلى الجرايحي خميس مدير الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد من إدارة ساحة الصفا والمروة برئاسة محمد مصطفى، وإدارة الاستخبارات برئاسة عصام صالح ومباحث الميناء، بوجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن مشمول بوليصة رقم "COSU6262086210"، حاوية رقم "TEMU827317" قادمة من الصين بيان جمركي رقم 995 لسنة 2020 بمجمع المنطقه الحرة بإسم شركة "ا . للاستيراد والتصدير"، ومشمولها طبقًا للمستندات عبارة عن 199 طرد ملابس جاهزة بوزن 11 طنًا و720 كيلو جرامًا.

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد مصطفى مدير إدارة الساحة، لكشف ومعاينة الحاوية، وتبين وجود 44 طردًا بداخلها 2570 "سويترط مموهًا ولم يقر عنها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردة.

وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.