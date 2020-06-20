سامح شكري: لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات للحفاظ على أمن ليبيا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الفخر يعم الجميع عندما نرى معدات القوات المسلحة القادرة على حماية الأمن القومي المصري والعربي، مشيرًا إلى أن القدرات العسكرية للجيش تبث الاطمئنان في قلوب المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON"، خلال حديثه عن تصريحات الرئيس السيسي اليوم: "خطاب الرئيس شامل يتسم بوضوح الرؤية، وحديث الرؤية يخاطب به الشعب المصري والأشقاء في ليبيا في إطار من الوضوح، لأن أمن واستقرار ليبيا ووحدة أراضيها من خلال العمل السياسية والوصول إلى توافق والمصلحة القومية سواء كانت لمصر أو الأمن القومي العربي".

وتابع: "لم تتهاون مصر في اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على أمن واستقرار ليبيا، وتحول دون توسع أطماع دول خارجية وإقليمية، وتوسيع رقعة التنظيمات الإرهابية على الأراضي الليبية للاستحواذ على المقدرات الليبية والتأثير السلبي على مكونات المجتمع الليبي".